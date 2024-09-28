مسؤول إسرائيلي: قد نستغرق أسابيع قبل أن نتأكد من مقتل نصر الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن يتبين إذا كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أو غيره قتلوا أو أصيبوا.

لكن وبرغم تأكيدات إسرائيلية بمقتل نصر الله، نفى مسؤول بـ"غرفة عمليات المقاومة" في لبنان الأنباء بشأن إصابته حتى، قائلا: " حسن نصر الله في مكان آمن وسيصدر بيانا عن حزب الله في الساعات المقبلة عن هذه الغارة ونتائجها".

وأكد أن الأمين العام للجماعة اللبنانية "بخير وحي يرزق وهو في مكان آمن"، موضحا أن "نصر الله استبدل مكانه منذ أيام بعد اغتيال عدد من قادة الحزب عقب هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية"، مشددا على أن "ما يتردد في وسائل الإعلام العبرية عن اغتيال أو إصابته بجروح غير صحيح".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية