واللا: سماع دوي انفجارات عنيفة في وسط إسرائيل

افاد موقع واللا عن "سماع دوي انفجارات عنيفة في وسط إسرائيل". كما اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى "دوي انفجارات في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل".

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