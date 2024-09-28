الاحتلال يدعو اللبنانيين بضاحية بيروت الجنوبية لعملية إخلاء جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللبنانيين لعمليات إخلاء جديدة لمبان في حي برج البراجنة وحي حدث بيروت في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت.. حي برج البراجنة في المبنى الذي يقع أمام مدرسة الأمير والمباني المجاورة له".

وأضاف: "حي برج البراجنة في المبنى الذي يعمل في داخله محل روني كافيه والمباني المجاورة له.. حي حدث بيروت أمام مدرسة البيان والمباني المجاورة له، أنتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".