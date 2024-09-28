الجيش الإسرائيلي: مستمرون في مهاجمة وضرب قدرات حزب الله وبنيته العسكرية في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الإستمرار في مهاجمة وضرب قدرات "حزب الله" وبنيته العسكرية في لبنان، بعد سلسلة من الغارات الجوية التي كانت قد تعرضت لها الضاحية الجنوبية.
كما أفاد الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، بأنه "رصدنا إطلاق 10 صواريخ على الجليل الأعلى واعترضنا عددا منها".
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