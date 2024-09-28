تظهر هذه اللقطات آثار الدمار الذي خلفته سلسلة الغارات إلاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين لا يزال الدخان يتصاعد من عدة أماكن في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد أولية من داخل الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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