سلطات كوريا الجنوبية أكدت دعمها الكامل لمقترح وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل

اشارت وزارة الخارجية في سيئول، الى أن "سلطات كوريا الجنوبية تؤكد ترحيبها ودعمها الكامل للبيان المشترك الصادر في يوم 25 ايلول الذي يدعو إسرائيل ولبنان إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما".
ودعت بـ"شدة الجهات المعنية إلى قبول المقترح على الفور ومواصلة الجهود لتخفيف حدة التوترات في المنطقة".
وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على جنوب وشرق لبنان، في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال".
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
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