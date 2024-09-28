كنوز الأجداد.. ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 4 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي، وتعود ملكية الشقة لأحد المتهمين، وذلك في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبعد التأكد من المعلومات والتحريات، استهدفت الشرطة العقار وتم القبض على المتهمين في حالة تلبس، تم العثور على حفرة بعمق 10 أمتار داخل الشقة وأدوات تستخدم في عملية الحفر.

وعند مواجهتهم بالتحريات والضبط، اعترف المتهمون بارتكابهم أعمال الحفر بهدف التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتنوعة، بما في ذلك جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.