بعد مقتل نصر الله.. خامنئي يعلن الحداد في إيران لمدة 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد خامنئي أن مسيرة "سيد المقاومة ستستمر وضربات المقاومة على جسد الكيان الصهيوني ستكون أقوى"، مشددا على أن دماء الشهيد عباس الموسوي لم تذهب هدرا ودماء الشهيد السيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا أيضا.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن العالم لن ينسى أن قرار تنفيذ الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة، موضحا أن خسارة الشخصيات البارزة في المقاومة وعلى رأسهم نصر الله ستجعل شجرة المقاومة أكثر صلابة وقوة.

وتابع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن راية محاربة الظالم لن تسقط.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.