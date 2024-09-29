البنتاغون: أوستن أمر باستمرار بقاء حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوتها الضاربة في شرق المتوسط

اعلن البنتاغون، أننا "سنعزز قدراتنا للدفاع الجوي في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن "وزير الدفاع لويد أوستن أمر باستمرار بقاء حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوتها الضاربة في شرق المتوسط".

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