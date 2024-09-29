إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تستهدف ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إسرائيل استهدفت ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية". وكانت قد أفادت ، بأنّ "إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة في اليمن".

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