شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: العدوان الإسرائيلى على لبنان ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الهجمات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وأكد أبو النصر أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يعزز فقط التوتر في المنطقة، بل يفتح الباب أمام تصاعد العنف وامتداد رقعته، مما قد يقود المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، لافتا إلى أنه لن تقتصر تداعياتها على لبنان وغزة فحسب، بل ستمتد لتشمل دولًا أخرى، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأضاف النائب أن القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال تدعو إلى ضرورة التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، موضحًا أن التحذير الذي أطلقه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة حول توسيع رقعة العدوان وتفاقم الوضع الأمني، يُعد بمثابة رؤية حكيمة تعكس التزام مصر بدورها القيادي في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار أبو النصر إلى أن مصر لم تكتفِ بالمواقف الدبلوماسية، بل قامت بشكل عاجل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب اللبناني الشقيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، في إطار دعم مصر المستمر للبنان وللشعوب العربية في أوقات الأزمات.

واختتم أبو النصر تصريحاته بمطالبة المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الأممية، بتحمل مسئولياتها الكاملة لوقف هذا العدوان المستمر وتقديم الحلول السياسية التي تضمن إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات بحق الشعوب العربية، ومنع تفاقم الأزمة التي قد تتسبب في اضطرابات أمنية واسعة النطاق.



