الدفاع المدني: استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي

اعلن الدفاع المدني في شرق لبنان، "استشهاد 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي". وفي وقت سابق، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن "سقوط شهداء من طواقم المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، بعد استهداف مركز الهيئة في سحمر في البقاع الغربي فجر اليوم".

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