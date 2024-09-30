الراعي يلتقي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو

استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق.

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