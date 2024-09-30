شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب قبالة سواحل جواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة سواحل مقاطعة إسكوينتلا في جواتيمالا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على بعد 73 كيلومترًا من مدينة بويرتو سان خوسيه الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

