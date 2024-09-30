شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: رسائل الرئيس بحفل الشرطة دليل قدرة مصر حماية أمنها القومي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاليه تخرج دفعه جديدة من أكاديمية الشرطة كانت واضحة ومؤكدة على أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي.

وأكد "سلطان" فى تصريحات صحفية أن مصر تتمتع بسياسة متوازنة رغم الاضطرابات التى تحدث فى المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر كثيرًا ما حذرت من تداعيات هذا الصراع فى المنطقة، والذى حتمًا سيؤدى إلى توسيع رقعة الصراع وكذلك يؤدى إلى عواقب وخيمة.



وأضاف النائب محمد سلطان بأن الرئيس السيسى أكد خلال كلمته على دور الشعوب فى الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التى تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية.



مشددا على ضرورة أن يكون المواطن المصرى واعى ملمًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديدات بالمنطقة خاصة وأن التصعيد الحالى خطير للغاية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، مشيدا برسائل الرئيس التى جاءت بنص كلمته لطمأنة المواطن بأن مصر بخير، وأن الأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن.



وقال النائب محمد سلطان أن الرئيس السيسى شدد على أهمية الوعى الشعبى ودور كل فرد فى تعزيز الأمن والاستقراركما أكد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومى فى ظل التحديات المتزايدة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على الدور المحورى الذى تلعبه الشرطة المصرية فى تأمين الدولة ومؤسساتها، مشيدة بتضحيات رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.