الرهبانية المارونية المريمية نفت محتوى كلام منسوب للأب الحبيس أنطونيوس طربيه

أشارت أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية، إلى أنّه "يتمّ التّداول على وسائل التّواصل الاجتماعي، بصور للأب الحبيس أنطونيوس طربيه، الراهب الماروني المريمي، مع أقوال وتنبّؤات منسوبة إليه".

ونفت في بيان، "محتوى الكلام المنسوب إلى الأب الحبيس جملةً وتفصيلًا"، وطلبت من محبّي الأب طربيه "عدم تداول ونشر هذه الأخبار، بل الصّلاة إلى الرّبّ ليمنّ على الرهبانيّة بنعمة إعلانه قدّيسًا من قبل أمّنا الكنيسة المقدّسة. باركنا الرّب الإله، ووهبنا دعوات كهنوتيّة ورهبانيّة تشهد لحبّ الله وتعمل لخلاص كلّ إنسان".