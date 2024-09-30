النشرة: غارة للطيران الحربي الاسرائلي استهدفت أطراف مزرعة حلتا وكفرحمام في منطقة العرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن غارة للطيران الحربي الاسرائلي استهدفت أطراف مزرعة حلتا وكفرحمام في منطقة العرقوب خراج كفرشوبا في قضاء حاصبيا قضاء حاصبيا وتسببن بتضرر عدد من المنازل المجاورة لمكان القصف.

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