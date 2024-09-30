الكرملين ندد باغتيال نصر الله: قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة

نددت الرئاسة الروسية، الكرملين باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة. واكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أن قصف المناطق السكنية في لبنان تسبب في خسائر بشرية فادحة ومن شأنه أن يخلق كارثة إنسانية مماثلة لتلك التي حدثت في قطاع غزة.

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