الكنيست الإسرائيلي صادق على ضم حزب جدعون ساعر إلى حكومة نتانياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي على "ضم حزب جدعون ساعر وزيرا بلا حقيبة إلى حكومة بنيامين نتانياهو". وفي وقت سابق، امس، اعلن رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي جدعون ساعر، انني "أنضم إلى الحكومة الاسرائيلية في هذه المرحلة دون التوصل لاتفاق ائتلافي".

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