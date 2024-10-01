"قتلوه ورموه وسط الزراعات".. العثور على جثة عارية لشخص مجهول في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر على جثة عارية لشخص مجهول الهوية، بها عدة طعنات بآلة حادة في أماكن متفرقة بالجسم، وملقاة بالزراعات بمدينة البياضية.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة عارية بشارع العصاره بجوار محطة وقود الراسي بمدينة البياضية، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أي إثبات شخصية، وليس من أبناء المنطقة التي عثر فيها على الجثة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.