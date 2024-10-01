وزارة النقل العراقية تنفي توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفت وزارة النقل العراقية، قبل قليل، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية، أنه تم استهداف "قاعدة فكتوريا" العسكرية في مطار بغداد الدولي بقصف بالصواريخ.

وتم تفعيل منظومة السيرام للانذار، بعد أن تم سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري، بحسب روسيا اليوم.

كما تم القصف بصاروخين حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة تحديدا عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب والأخر قرب مدرج في المطار المدني.

القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، إذ أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.

وقاعدة فكتوريا قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الدولية بينها قوات أمريكية.