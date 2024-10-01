الدفاعات الأمريكية تدمر صاروخي كاتيوشا فوق قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم القيادة الوسطى، إن الدفاعات الأمريكية دمرت صاروخي كاتيوشا فوق قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد، بحسب سكاي نيوز.

واستهدفت قاعدة فيكتوريا التي تستضيف قوات أمريكية بصاروخي كاتيوشا على الأقل.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق ونحو 900 عسكري في سوريا، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي شكّلته في 2014 لمحاربة تنظيم داعش المتطرف.

وأكدت واشنطن وبغداد الجمعة، أن التحالف الدولي سينهي خلال عام مهمته العسكرية المستمرة منذ عقد في العراق، وذلك بعد أشهر من المحادثات الثنائية.

لكن البيان المشترك والمسؤولين الأمريكيين لم يجيبوا على السؤال الرئيسي حول العدد المستقبلي للقوات الأميركية في العراق.