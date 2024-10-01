مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تتم بمجموعات كوماندوز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤولون إسرائيليون، إن العملية البرية في لبنان تتم بمجموعات كوماندوز صغيرة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت مصادر لبنانية، عن دوي انفجار في مدينة صيدا، بالإضافة إلى استهداف إسرائيلي طال مخيم عين الحلوة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عملية "السهام الشمالية" ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن العملية البرية التي بدأها قبل قليل في لبنان تهدف لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في عملية برية مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن آليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها إلى الحدود الشمالية لبدء العملية البرية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.