الاستخبارات الخارجية الروسية: دول بالناتو تحضّر لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا بالتعاون مع جماعات إرهابية في إدلب

أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، بأنه "يتم التحضير لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أجهزة استخبارات دول بالناتو وأوكرانيا بالتعاون مع جماعات إرهابية في إدلب".

وذكرت أن "الغرب يعتزم استخدام منظمة "الخوذ البيضاء" في استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضافت الاستخبارات الروسيو "سيقوم ناشطون من "الخوذ البيضاء" بتسجيل فيديو لما يسمى بعواقب الحادث وإرسال نداء مناسب إلى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شهادات يزعم أنها من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".