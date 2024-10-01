الجيش نفى ما نُشر حول انسحابه من مراكزه الحدودية: ننفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية التابعة لنا بالجنوب

أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، الى أنه "مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".

وفي السياق، أوضحت المديرية، أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها. كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".