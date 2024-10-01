"النشرة": العمل على ردم الحفرة التي سببتها الغارة الإسرائيلية ليلًا على طريق حاصبيا- مرجعيون

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "جرّافتَين تعملان على ردم الحفرة الّتي سبّبتها الغارة الإسرائيليّة ليل أمس على طريق حاصبيا- مرجعيون، وقد بدأ عبور الآليّات عليها".
في السّياق، استطاعت فرق الدّفاع المدني التّابعة لجمعيّة "كشّافة الرّسالة الإسلاميّة"، فتح الطّريق السّاحليّة عند محلّة القاسمية، الّتي قطعها الرّدم جرّاء الغارة الإسرائيليّة ليلًا.
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