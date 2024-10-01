لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في قضاء مرجعيون

ياسر رشاد - القاهرة - خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على دفعتين في أجواء قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى خرق جدار الصوت على مرحلتين في أجواء منطقة الزهراني وإقليم الخروب.

وفي بعلبك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، كما استهدف معمل سابق في حي "جامع العرب" بسهل بلدة شعت، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة البزالية في البقاع الشمالي، وغارة أخرى استهدفت منزلا في حي الواد في بعلبك، قبالة مركزي الصليب الأحمر اللبناني والأمن العام.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، وغارة ثانية الخيام في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة كفرحمام- محطة محروقات دقماق.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلى البرى على لبنان

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم البرى الذى شنته إسرائيل على لبنان، واصفة إياه بـ "محاولة غزو غير مشروعة".

ودعت الوزارة في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن ومغادرة الجنود الإسرائيليين الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوزارة أن "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه عن طريق شن هجوم بري عليه؛ هو محاولة غزو غير مشروعة سوف يتمخض عنها حدوث موجة جديدة من المهاجرين.

وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.