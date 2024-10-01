الجيش الأمريكي: إرسال 3 أسراب طائرات إضافية للشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قرب وصول ثلاثة أسراب طائرات إضافية (F-15E، وF-16، وA-10) تصل إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل سرب واحد منها بالفعل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الاثنين، بوضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه قرر تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي.

وبدأت إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، في نقل مجنداتها من خارج السياج الحدودي لقطاع غزة إلى داخل القطاع، لمواجهة النقص العددي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في قضاء مرجعيون

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على دفعتين في أجواء قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى خرق جدار الصوت على مرحلتين في أجواء منطقة الزهراني وإقليم الخروب.

وفي بعلبك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، كما استهدف معمل سابق في حي "جامع العرب" بسهل بلدة شعت، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة البزالية في البقاع الشمالي، وغارة أخرى استهدفت منزلا في حي الواد في بعلبك، قبالة مركزي الصليب الأحمر اللبناني والأمن العام.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، وغارة ثانية الخيام في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة كفرحمام- محطة محروقات دقماق.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.