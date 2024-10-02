وول ستريت جورنال: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بضرب المنشآت النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل أرسلت رسالة تحذيرية لإيران قبل الهجوم الذي شنته مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرسالة تضمنت تهديدًا مباشرًا بأن إسرائيل سوف تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في حال أقدمت طهران على إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء عن انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن مصالحنا و مواطنينا.

وأضاف مسعود بزشكيان، أنه على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن الهجوم كان جزءا من قدراتنا ولا تدخلوا في صراع مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني: "تم الرد بحزم على الاعتداءات الصهيونية بناء على حقنا المشروع في ضمان الأمن لإيران والمنطقة".