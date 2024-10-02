محمود محيي الدين يعلن انتهاء ولايته مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن الدكتور محمود محيي الدين انتهاء ولايته مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة لصندوق النقد الدولي ممثلا للمجموعة العربية والملديف بعد مرور 4 سنوات.

ونشر محيي الدين على صفحته الرسمية على "لينكد إن" "اليوم سعدت بالمشاركة في الاجتماع- الدورة الاعتيادية 48 لمحافظي البنوك المركزية وصندوق النقد لعربي- الذي استضافه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بحضور محافظي المصارف المركزية العربية والوزراء، ومعالي الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي".

وأوضح "كان لي شرف الاعتراف بخدمتي خلال هذا الاجتماع، بمناسبة انتهاء فترة ولايتي كمدير تنفيذي وعضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا لمجموعة الدول العربية وملديف".

وتابع " لقد تشرفت بخدمة هذه الدائرة لفترتين متتاليتين من عام 2020 إلى عام 2024، وأقر بالتعاون القوي مع محافظي الدائرة الانتخابية في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الوزراء والمحافظون ونوابهم وفرق الدعم لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات واضطرابات كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي".

ووجه محيي الدين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم السخي، وكذلك جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، كما شكر جميع الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ونوابهم وفرقهم خلال هذه الفترة.

ويتطلع محمود محيي الدين إلى التعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عمله كمبعوث خاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.