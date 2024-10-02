اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وخمسين شخصا وإصابة مئة وستة وخمسين بجروح.
وفي التفاصيل بالمناطق اللبنانية، أعلن مركز الطوارئ أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية اسفرت عن:
- في محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 33 بجروح.
- في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 19 بجروح.
- في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 47 بجروح.
- في محافظة البقاع أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 55 شهيدا و156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.