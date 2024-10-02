وزارة الصحة: 55 شهيدا و156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وخمسين شخصا وإصابة مئة وستة وخمسين بجروح.

وفي التفاصيل بالمناطق اللبنانية، أعلن مركز الطوارئ أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية اسفرت عن:

- في محافظة جبل لبنان أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 33 بجروح.

- في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 19 بجروح.

- في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة 47 بجروح.

- في محافظة البقاع أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.