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خلال نصف ساعة.. 4 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت خلال النصف ساعة الماضية بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرًا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بضرورة "الإخلاء الفوري" لبعض المباني في حي حارة حريك قبل استهداف إسرائيلي وشيك.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، بيانا تحذيريا مصحوبا بخريطتين توضحان المباني المستهدفة، منبها إلى ضرورة الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وقال أدرعي في منشوره على إكس "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله، حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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