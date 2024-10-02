دماء على الأسفلت.. سائق وتباع خرجوا للعمل فعادوا جثة في كفر الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

خرج السائق الثلاثيني ابن محافظة الدقهلية، مستقلا سيارته النقل "جامبو" للعمل عليها كالمعتاد، رفقة التباع الذي لم يتعدى عمره الـ15 عامًا، من مسقط رأسهما الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وبالقرب من قرية العتارسة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، لقي مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في نطاق دائرة مركز شرطة البرلس.

بداية الواقعة، كانت برصد غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول شخصين مصابين بإصابات خطيرة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم المركزي، بإدعاء حادث سير على الطريق الدولي الساحلي في نطاق دائرة مركز شرطة البرلس.

وبفحص سجلات المستشفى تبين أن المتوفيين هما: "مسعد حسن حسن عبده"، 35 عامًا، مقيم بالجمالية محافظة الدقهلية، و"محمد حامد محمد"، 15 عامًا، ويقيم بنفس العنوان.

ووفق ذلك جرى إيداع جثتهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن السائق والتباع لقي مصرعهما بسبب وقوع حادث تصادم سيارة جامبو كانا يستقلانها بسيارة أخرى تريلا على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العتارسة التابعة لمركز بلطيم.

وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثتين.