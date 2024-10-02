للأطفال والكبار.. تفاصيل فعاليات "الأعلى للثقافة" احتفالا بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات الثقافية للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشعب واللجان، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمركز القومي للسينما.

وتُعقد ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973"، تأليف الدكتورة قدرية سعيد، والكاتبة الصحفية مروة عصام الدين، ويديرها الدكتور جمال شقرة -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس-، ويشارك بها عدد من أبطال الحرب، وذلك في الخامسة مساء 3 أكتوبر، وفي الحادية عشرة صباح 7 أكتوبر.

كما تُعقد عدد من الورش التدريبية والعروض الفنية، التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل، تشتمل على "ورش فنية ورسم على الوجه، وعروض الأراجوز والمهرج وعرائس الماريونت"، وفي السادسة مساءً، تعقد أمسية شعرية بعنوان "القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة"، يشارك بها الشعراء الكبار "أحمد عبد المعطي حجازي، أحمد عنتر مصطفى، سعد زغلول، السعيد شحاتة، الدكتورة شيرين العدوي، عبد القادر الحصني"، إلى جانب أمسية بعنوان "سينما النصر"، يُنظمها المركز القومي للسينما، تتضمن عرض فيلم "المحارب المشير أحمد بدوي"، للمخرج عاطف شكري، ويعقبه ندوة لمناقشة الفيلم وذلك في السابعة مساءً.

وفي يوم 8 أكتوبر، تعقد حلقة نقاشية بعنوان "أكتوبر في عيون الشباب"، يديرها الدكتور محمد أحمد مرسي- مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

ويصاحب جميع الفعاليات، معرض الكتاب، مع خصم يصل إلى 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

المركز القومي لثقافة الطفل:

يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بالمقرات التابعة، حيث ينظم بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ورشًا فنية متنوعة عن انتصارات أكتوبر منها: "ورش حكي عن انتصارات أكتوبر، عرض "انتصارات أكتوبر" لفريق المسرح الأسود، حفل توقيع كتاب "باسل" تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، رسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين (المسرح الصغير).

وعلى المسرح الروماني بالحديقة تُقام احتفالية تتضمن عرضًا استعراضيًا وطنيًا لفريق "بنكمل بعض" الاستعراضي من ذوي الهمم، وعرض أوبريت استعراضي وطني لفريق "بنات وبس"، وفقرات غنائية لكورال "بنكمل بعض"، وعرض درامي "أوبريت النور" لفريق التمثيل بالحديقة، وفقرات غنائية وطنية لفريق كورال "سلام"، كما يتم تقديم ورش وعروض فنية كل جمعة وسبت بالحديقة.

وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، يتم الاحتفال يومي 6 و7 أكتوبر بمجموعة متنوعة الأنشطة الثقافية والفنية منها "أشغال ورق وتلوين، أنشطة تفاعلية عن حرب أكتوبر وألعاب ابتكارية، ألعاب ورقية دبابة، مجسمات عن حرب أكتوبر، مسرح عرائس حكايات "تيتا توتا" عن حرب أكتوبر، ورش تدوير لصنع مجسمات ونماذج عن نصر أكتوبر، ندوة عن حرب أكتوبر بحضور مؤلف أحد إصدارات المركز من سلسلة "حكايات الانتصار" التي أصدرها المركز في الاحتفال بمرور خمسين عاماً على النصر، ورش تيجان وماسكات وميداليات علم مصر، ورشة تفاعلية بعنوان "سر البطولة"

وعلى صفحة المركز القومي لثقافة الطفل على موقع فيسبوك يتم نشر أفلام وأغاني من إنتاج المركز على مدار شهر أكتوبر منها فيلم "الوطن" تأليف فاطمة المعدول وإخراج حسن عبد الغني، حلقات أبطال أكتوبر للكاتب حازم هاشم، أوبريت "حكايات الانتصار" تأليف سامي شاكر ألحان وتوزيع وائل عوض، أغنية "مصر تستحق" تأليف خالد تاج الدين ألحان وتوزيع وائل عوض، أغنية "انتباه" تأليف محمد ناصف ألحان وتوزيع وائل عوض.