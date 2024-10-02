بيان مهم للرئاسة الفرنسية بشأن هجوم إيران على إسرائيل.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل، بحسب العربية.

وأشار ماكرون إلى أن باريس حركت الثلاثاء، قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس الدفاع، إن ماكرون طالب حزب الله بوقف أعماله الإرهابية ضد إسرائيل وسكانها، وطلب من السلطات الإسرائيلية أن تضع في أسرع وقت ممكن حدا لعملياتها العسكرية في لبنان.

وأشار إلى أن باريس ستنظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته، لافتا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو سيزور الشرق الأوسط مجددا.

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تعهدت بالرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي تخلله إطلاق قرابة 180 صاروخا للثأر لمقتل قادة من حركة حماس وحزب الله وإيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم يأتي ردا على مقتل كلا من رئيس حركة حماس اسماعيل هنية في طهران في ضربة نسبت الى إسرائيل، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة وكان معه يومها قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان عباس نيلفوروشان.