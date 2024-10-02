«الطيران المدني» الإيرانية تمدد إلغاء الرحلات حتى الخميس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أنّ منظمة الطيران المدني تمدد إلغاء الرحلات الجوية حتى صباح الخميس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكانت وكالة أكسيوس، قد قالت فى وقت سابق، أن هناك توقعات برد إسرائيلي شديد على الهجوم الصاروخي الإيراني، كما أنها أكدت أن الظروف الآن مهيئة لهجوم إسرائيلي على قدرات إيران النووية،