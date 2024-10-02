مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين في كمين لحزب الله جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، عن مقتل 4 جنود تابعين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 20 آخرين في كمين لحزب الله عند بلدة العديسة جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق، عن انضمام الفرقة 36، إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني.

كما أفاد جيش الاحتلال، عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.

تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف لإرغام إسرائيل على إيقاف اعتداءاتها

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، المجتمع الدولي إلى توحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته في أسرع وقت ممكن.

وقال الحكيم، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لللاعنف وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن استخدام العنف من شأنه مسخ الهوية الإنسانية والأعراف القيمية بين بني البشر، فضلاً عن تهديده للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وطالب المجتمع الدولي بمجلس أمنه، ومنظماته الأمنية، ومؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن جميع الفعاليات الدينية والسياسية والإعلامية بتوحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الكيان الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته ضد الإنسانية في غزة ولبنان وسوريا وبلدان أخرى، بأسرع وقت ممكن.