ترامب يحذر من أزمة عالمية بعد اطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه تل ابيب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في انتخابات الرئاسة الامريكية الحالية دونالد ترامب، ان ازمة عالمية تلوح في الافق بسبب ما أسماه بلعب الأطفال بين ايران وإسرائيل على خلفية هجوم ايران الصاروخي على اسرائيل مساء الثلاثاء .

وكانت ايران قد نفذت هجوما صاروخيا بحوالي 200 صاروخ باليستي على انحاء متعددة من اسرائيل معتبرة اياه ردا على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب طهران وايضا اغتيال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني قبل عدة ايام في الضاحية الجنوبية ببيروت وهو ما ردت عليه الحكومة الاسرائيلية بأستعدادها لتنفيذ هجوم قوي ردا على ما اسمته بالحماقة الايرانية .

وعقب الهجوم الايراني انتقد دونالد ترامب كل من الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كاميلا هاريس معتبرا ان ما يجري حاليا يضع العالم امام ازمة عالمية .

وقال ترامب في تجمع انتخابي : لقد تحدثت من قبل عن حرب عالمية ثالثة ولا اريد ان ادخل في توقعات لان توقعاتي دائما ما تصدق . لن اتوقع اي شىء لكن الامر قريب من ازمة عالمية . لدينا رئيس غير متواجد على الاطلاق و نائبة رئيس غير متواجدة ولا احد يعلم اي شىء عن ما يجري . هاريس كانت مشغولة بحملة جمع تبرعات لحملتها الانتخابية في سان فرانسيسكو ولا تعرف اي شىء عن ازمة قد تقود الى ازمة عالمية .

ووصف ترامب الصراع بين ايران واسرائيل بطفلين يتشاجران في فناء المدرسة قائلا : انهما مثل طفلين يتشاجران في فناء المدرسة احيانا عليك ان تتنتظر قبل ان تتدخل لتفض المشاجرة مؤكدا ان الولايات المتحدة الامريكية ستتدخل في الشرق الاوسط بعمق لان ما يحدث سيؤدي الى مشكلة و ازمة عالمية .

واكد ترامب ان خلال فترته الرئاسية لم تكن ايران قادرة على تشكيل اي خطورة في الشرق الاوسط لانهم كانوا يعانون ماديا لكن في التوقيت الحالي وبعدما امدتهم كاميلا هاريس وبايدن من خلال اتفاقات باموال ضخمة نجحوا في جلب ارهابين وتمويلهم من مختلف انحاء العالم الى الشرق الاوسط .

واكد ترامب ان العالم سيكون اكثر هدوئا حال انتخابه لانه لن يكون هناك حروبا لا في الشرق الاوسط ولا في اوربا و سيستعيد التجاوب و التناغم مع دول اسيا مثل حدث في فترة رئاسته السابقة .