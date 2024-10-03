لفت وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أنّ "الأخبار المأساويّة عن الجنود الّذين سقطوا خلال المعركة في جنوب لبنان، وصلت إلى عائلاتنا العزيزة عشيّة رأس السّنة اليهوديةّ. وتعكس هذه الخسارة الفادحة، التّكاليف الباهظة الّتي نواجهها ونحن نخوض الحرب الأكثر عدالة في تاريخ إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قلبي وأفكاري مع العائلات الحزينة في هذه الأوقات الصّعبة، وأحيّي الأبطال الّذين سقطوا في خدمة إسرائيل".
وركّز في تصريح، على أنّ "ضمان استمراريّة الشّعب اليهودي في وطنه، يأتي بإراقة دماء كبيرة. لقد حزنّا الثّلثاء على فقدان سبعة مدنيّين أبرياء، قُتلوا على يد فلسطيني في يافا، والآن نحزن على جنودنا الّذين سقطوا"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بشدّة بمواصلة القيام بكلّ ما هو ضروري، لتحقيق أهداف هذه الحرب والدّفاع عن وطننا".
وشدّد غالانت على "أنّنا ملتزمون التزامًا عميقًا بذكرى أولئك الّذين سقطوا، واحتضان أولئك الّذين جُرحوا في الجسد والرّوح، وضمان عودة 101 رهينة ما زالوا محتجَزين لدى حركة "حماس" في غزة"، لافتًا إلى أنّ "في العام المقبل، ستصبح إسرائيل وشعبها أكثر تصميمًا وقوّةً وشجّاعة، ومتّحدين كشعب واحد في وطننا".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين جنوب لبنان: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والدفاع عن وطننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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