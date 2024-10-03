مجموعة السبع: نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في لبنان ويجب إفساح المجال لحل دبلوماسي على طول الخط الأزرق

أعلنت مجموعة السبع، أننا "نذكر بالحاجة إلى وقف الأعمال العدائية في أقرب وقت لإفساح المجال لحل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، ونحن نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في لبنان".

ولفتت المجموعة، الى أننا "نكرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن وزيادة المساعدات، ونشجع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء لتهدئة التوترات الحالية".

وأضافت "نكرر بشكل لا لبس فيه التزامنا بأمن إسرائيل ويجب أن تتوقف أعمال إيران المزعزعة للاستقرار، ونؤيد جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة شاملة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن".

وتابعت "ندين بشدة الهجوم العسكري المباشر لإيران ضد إسرائيل والذي يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي".