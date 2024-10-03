مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: يمكن أن تتوقف الحرب إذا توقف حزب الله عن استهدافنا وانسحب لشمال الليطاني

ذكر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، أنّه "يمكن أن تتوقف الحرب إذا توقف حزب الله عن استهدافنا وانسحب إلى شمال الليطاني".

وأشار، في تصريح، إلى أنّ "حزب الله لا يتخذ قراراته وإنما يتلقى الأوامر من إيران"، على حدّ تعبيره، وقال: "لا نرغب بإرسال أبنائنا إلى لبنان ولكننا نعمل على إضعاف وتدمير قدرات حزب الله".

وذكر أنّ "هجوم إيران ضد إسرائيل غير مسبوق وسنبعث رسالة واضحة ومؤلمة لطهران".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي للتوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، نفّذ حزب الله 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.