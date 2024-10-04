رويترز عن مصادر أمنية: الضربة على الضاحية الجنوبية الآن أكبر من الضربة التي قتلت حسن نصرالله

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمنية، بأنّ "الضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت الآن أكبر من الضربة التي قتلت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".

ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت.