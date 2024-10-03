شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل عمليات الإنقاذ.. غرق عبارة على متنها 450 راكبا في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عمليات الإنقاذ بعد غرق عبارة تحمل أكثر من 450 راكبا، اليوم الخميس، في بحيرة كيفو في الكونغو قبل وقت قصير من رسوها، وفقا لما ذكره شهود عيان. ولم تتوفر حتى الآن أرقام رسمية بشأن عدد الضحايا.

وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في مكان الحادث أن العبارة كانت متجهة من مينوفا في إقليم ساوث كيفو المجاور إلى جوما بالقرب من الحدود مع رواندا. الطرق في الكونغو وتعد شبكة الطرق في الكونغو سيئة نسبيا، ما يجعل القوارب والعبارات التي تنقل الركاب عبر بحيرات وأنهار البلاد هي الوسيلة الوحيدة للنقل بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص.

يذكر أن حوادث العبارات الخطيرة شائعة في أفريقيا، فالعبارات عادة ما تكون قديمة أو في حالة فنية سيئة أو محملة بأكثر من طاقتها، في حين لا يتم الالتزام في كثير من الأحيان بقواعد السلامة مثل توفير سترات النجاة.

ولقي 60 شخصا على الأقل حتفهم، أمس الأول الثلاثاء، في شمالي نيجيريا عندما غرقت عبارة في نهر النيجر.

ووفقا للسلطات، كان على متن العبارة نحو 300 شخص، بينما أفادت تقارير أن 150 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين.