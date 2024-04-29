الجيش الأمريكي: اشتبكنا مع خمس مسيّرات فوق البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأميركي إنه اشتبك "بنجاح" مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".



وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيانها عبر منصة "إكس" أنه "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/نيسان، اشتبكت القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر".



وأضافت "تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وتابعت "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".



وتشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".



