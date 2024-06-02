مسؤول حكومي: قرارات الإعدام الحوثية ستنعكس سلبًا على المحتجزين من جميع الأطراف

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الشيخ هادي هيج رئيس الوفد الحكومي الخاص بالأسرى والمختطفين، أن قرارات الإعدام التي اصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المختطفين في سجونها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد إن "القرارات الحوثية بإعدام المختطفين تعتبر اعتداء على الحق في الحياة وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني".

وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي يوم السبت حكماً بإعدام 44 مختطفاً، ومن بين المشمولين بقرار الإعدام 16 شخصاً تم الحكم عليهم غيابياً، بينما البقية يقبعون في معتقلات الحوثيين.

وحمل الشيخ هادي الحوثيين المسؤولية عن تبعات هذه القرارات مضيفا "واضاف تتحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد والذي للأسف سينعكس سلبا على المحتجزين وذويهم من جميع الأطراف".