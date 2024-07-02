شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: حصة الدولة فى عائد مشروع" ساوث ميد" تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

عقد، منذ قليل ، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed



وقال هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية ، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

ولفت إلي أن الاستثمار المحاى قادر على توريد مشروعات تضاهى المشروعات العالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبي

وأكد أن مشروع "ساوث ميد" ، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية، موضحا أن حصة الدولة فى عائد مشروع" ساوث ميد" تريليون جنيه، وأن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافساً لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.