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مأرب.. إصابة امرأة وأربعة أطفال نازحين جراء نشوب حريق في مأواهم شمال المدينة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة وأربعة أطفال نازحين في محافظة مأرب، اليوم بحروق خطيرة، جراء حريق نشب في مأوى أسرة نازحة في أحد المخيمات شمال مدينة مأرب.
 
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، في منشور على صفحتها في "الفيس بوك"، إن الحريق شب في مأوى أسرة نازحة تعيش في مخيم بطحاء الميل شمالي المدينة، ما أدى إلى إصابة امرأة والأطفال الأربعة بحروق خطيرة جميعهم من أسرة واحدة.
 
وأطلقت الوحدة التنفيذية نداء عاجلا لكافة شركائها المحليين والإقليميين والدوليين، دعتهم إلى سرعة التدخل لإغاثة هذه الأسرة المنكوبة وتقديم الرعاية اللازمة لمصابيها الذين وصفت حالتهم بالحرجة. 

ودعت كافة الجهات المعنية لمساندة هذه الأسرة في محنتها وتقديم المساعدات العاجلة لها، وتوفير أهمّ احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمأوى والملابس والأثاث وباقي المتطلبات الضرورية بصورة عاجلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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