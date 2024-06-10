أفراد وكيانات.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مليشيات الحوثي الارهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - فَرَضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "أن هناك إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب"، وفقا لوكالة سبأ.

وأضاف ميلر في بيان "أن الإجراءات الجديدة تشمل شبكة الميسر المالي للمليشيات الحوثية المصنف من قبل الولايات المتحدة سعيد الجمل الذي يواصل الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل البيع غير المشروع للسلع".

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، ان الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة.

وفي فبراير الماضي، أعادت الولايات المتحدة، تصنيف المليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب.