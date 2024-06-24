البعثة الأممية: مقتل وإصابة تسعة مدنيين خلال مايو الماضي جراء حوادث الألغام بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب تسعة مدنيين جراء حوادث الألغام الحوثية والمتفجرات من مخلفات الحرب، خلال شهر مايو الماضي في محافظة الحديدة، غرب اليمن.



وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم الاثنين، إنها سجلت سقوط 9 ضحايا من المدنيين؛ بينهم 4 أطفال، نتيجة حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة خلال شهر مايو 2024.



وأضاف التقرير أن 7 مدنيين قتلوا، فيما أصيب اثنان آخران ، مشيراً إلى أن ما نسبته 44% من إجمالي الضحايا الذين سقطوا الشهر الماضي كانوا من الأطفال، وبواقع أربعة أطفال (قتيل وثلاثة جرحى).



ولفت إلى أن الحوادث التي وقعت الشهر الماضي وقعت في مديريات الحالي والحوك والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا والجراحي.



وأشار التقرير إلى أن المحافظة شهدت خلال الـ 12 شهراً الماضية، 84 حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة تسببت بمقتل 65 مدنياً وإصابة 55 آخرين.

