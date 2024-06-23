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عدن - ياسمين التهامي - ينمو كالمجنون.. وصفة القرنفل السحرية لتطويل الشعر وتكثيفة ومليء وانبات الفراغات من أول يوم لن تصدقي جمال شعرك
يبحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وإنبات الفراغات والتخلص من الشعر القصير والخفيف لذلك استطعنا أن نجد وصفة فعالة بواسطة القرنفل فيعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتخلصنا من الفراغات وتساعد على إطالة الشعر خلال فترة زمنية قصيرة وتساعد على عطاء الشعر الحيوية واللمعان وتعمل على علاج القشرة وتخلصنا من التساقط وسوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة القرنفل من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر
تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.
- ملعقة من القرنفل.
- ملعقة من الروزماري.
- 2 كوب من الماء.
- ورق غار.
- عود ريحان.
- ملعقة من الكركديه.
- ملعقة من حبة البركة.
طريقة التحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر
تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقوم برفع الخليط على النار ونتركه على حتى تمام الغليان.
- ثم بعد ذلك نرفعه من على النار و نغطي الوعاء ونتركه حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بوضع الخليط في بخاخ.
- ثم نقوم برش به فروة الشعر بشكل يومي مع التدليك لمدة 10 دقائق قبل النوم.
- سوف نلاحظ مدى إنبات الفراغات ووقف التساقط من أول استخدام للوصفة.
وصفة القرنفل والقهوة
تعد تلك الوصفة من الوصفات ذو فعالية كبيرة عندما يتفاعل القرنفل مع القهوة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال نقاط التالية.
- ملعقة القرنفل مطحون.
- ملعقة بن.
- معلقة من زيت الزيتون.
- معلقة من زيت الثوم.
- ملعقة من زيت الخروع.
- معلقة من زيت جنين القمح.
- ملعقة من زيت الجوجوبا.
طريقة تحضير الوصفة:
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى تختلط سويا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر.ثم بعد ذلك نتركه لمدة ساعة
- ثم نقوم بغسل الشعر وسوف نلاحظ مدى تطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من الشيب والقضاء على القشرة من أول استخدام لها.